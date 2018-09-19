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19 сентября Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется тепло

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется тепло Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В конце недели в Башкирию вновь вернется тепло: на территорию республики сместится область повышенного давления, вероятность осадков уменьшится, температура воздуха повысится, сообщают синоптики Башгидромета.

На прошедшей неделе по республике наблюдался неустойчивый характер погоды. В первой половине недели наблюдалась холодная погода с ночными заморозками в воздухе и на поверхности почвы до 0,-4°, ночью и утром местами туман. Начиная со второй половины недели, северо-западные потоки в средней тропосфере сменились на западные. Температура воздуха днем повысилась до 19-24°, по югу до +29°. Теплое начало наступившей недели сменилось к середине недели холодной и дождливой погодой.

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде сентября на территории Республики Башкортостан среднесуточная температура воздуха ожидается на два градуса выше нормы.

19 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7,+12°. Днем дожди, местами небольшие. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем +10,+15°.

Теги: прогноз погоды
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