Фото: ИА «Башинформ» В России появится мобильное приложение для поиска пропавших детей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В России появится бесплатное приложение для смартфонов, которое будет помогать активистам, занимающимся поиском пропавших детей. Один из иркутских благотворительных фондов получил грант на разработку приложения и планирует развивать программу в регионах.

Приложение «Ребенок в опасности» будет доступным как для iPhone, так и для смартфонов на платформе Android. Возможности программы позволят начать поиск в считанные минуты после сообщения о пропаже. Волонтеру будут доступны фотография ребенка, его особые приметы, район, в котором нужно искать.

Каждый сможет следить за процессом из дома или выйти на поиски. Человек будет знать, где находятся другие волонтеры, какова их роль в поиске ребенка. По необходимости кто-то может предложить свою помощь. Через приложение можно будет общаться в специальном чате. Если ребенок найдется, то все, у кого установлена программа, узнают об этом.

Разработчики приложения уже подписали соглашение со следственным комитетом, МВД и уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области.

Программисты рассчитывают, что в таких приложениях в будущем будут использоваться современные технологии, которые сделают поиск более эффективным. Например, распознавание лица ребенка, распознавание по отпечатку пальцев, трекинг детей, которые уже сбегали из неблагополучных домов, привязка к автомобильным картам и навигаторам, чтобы отдельно видеть добровольцев на машинах и пеших волонтеров.