В Башкирию пришло обещанное похолодание
В Башкирию пришло обещанное похолодание Фото: автор
УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Обещанное синоптиками в Башкортостане похолодание началось.
19 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, гроза. Ветер южный 5-10м/с.
Температура воздуха ночью составит +7,+12°. Днем дожди, местами небольшие. Ветер западный, северо-западный 5-10м/с, порывы до 17м/с. Температура воздуха днем +10,+15°.
На отдельных участках автодорог утром туман с видимостью 500-1000м. Местами по югу республики сохранится 5-й чрезвычайный класс пожароопасности.