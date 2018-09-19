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19 сентября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирию пришло обещанное похолодание

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирию пришло обещанное похолодание Фото: автор

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Обещанное синоптиками в Башкортостане похолодание началось.

19 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, гроза. Ветер южный 5-10м/с.

Температура воздуха ночью составит +7,+12°. Днем дожди, местами небольшие. Ветер западный, северо-западный 5-10м/с, порывы до 17м/с. Температура воздуха днем +10,+15°.

На отдельных участках автодорог утром туман с видимостью 500-1000м. Местами по югу республики сохранится 5-й чрезвычайный класс пожароопасности.

Теги: погода
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