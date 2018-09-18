УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В уфимской Черниковке один из домов стал складом наркотиков.

Это подъезд многоэтажки по улице Российская, 54А, в Орджоникидзевском районе. Видеодоказательства телеканалу «Вся Уфа» прислали жильцы.

Радик Фахретдинов переехал в этот дом еще в 2014 году. На новом месте мужчина сразу столкнулся с серьезной проблемой – постоянный поток дилеров и наркоманов.

«В 2014 году у нас электромагнитный замок кто-то снимал все время, потом я установил видеокамеры и узнал, что у нас много ищут закладки. Люди ищут что-то, заходят, ковыряются. Я в первое время даже не понял», — говорит Радик Фахретдинов.

После того как Радик за свой счет поставил камеры, следующим его шагом стала организация гражданского патруля из заинтересованных жильцов дома. Мужчина установил соседям мобильное приложение, с прямым выходом на камеры видеонаблюдения, чтобы они могли контролировать подъезд в режиме реального времени.

Соседи за четыре года стали свидетелями многих интересных событий из жизни их подъезда. От пугливых закладчиков, до людей, которые мучились от передозировки на лестничной клетке. Все видеозаписи мужчины передают в правоохранительные органы.

Зачастую, чтобы проникнуть внутрь подъезда, закладчики ломают входную дверь. Некоторые даже и не в курсе, что с недавних пор за ними наблюдают.

Сюда приходят специалисты, обслуживающие этот дом. Александр Решетников ходит сюда уже порядка пяти лет, о причинах поломок специалисту остается только догадываться.

«Сейчас украли якорь от магнита, дверь не примагничивается, будем ставить новый якорь. Бывает, блоки вызова ломают и магниты вырывают, провода отрывают, каждый раз что-нибудь новенькое», — рассказывает специалист ООО «Домофон Уфа» Александр Решетников.

Активисты и общественники считают, что число закладчиков наркотиков можно свести на нет. Тем более жители этого дома уже сделали половину дела.