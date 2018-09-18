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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкортостане 11 октября в 28-й раз отметят День Республики

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане 11 октября в 28-й раз отметят День Республики Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В ознаменование 28-й годовщины провозглашения декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан подписан указ о праздновании Дня Республики. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Оргкомитет по подготовке и проведению Дня Республики в 2018 году возглавил председатель Госсобрания — Курултая Константин Толкачев. Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий праздника.

Администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан рекомендуется обеспечить праздничное оформление учреждений, улиц, площадей, общественных зданий и жилых кварталов с использованием госсимволики Российской Федерации и Республики Башкортостан, провести в городах и райцентрах торжественные мероприятия, организовать проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, провести в населенных пунктах ярмарки, организовать выездную праздничную торговлю.

Министерству внутренних дел по РБ рекомендовано обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий.

Финансирование мероприятий производится за счет средств соответствующих бюджетов, смет исполнителей и внебюджетных источников.

Теги: День Республики
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