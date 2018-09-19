Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 67.75 ↓

EUR 79.17 ↑

19 сентября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии школьные центры получат доступ к ресурсам Президентской библиотеки

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии школьные информационно-библиотечные центры получат доступ к ресурсам Президентской библиотеки. Об этом сообщила директор Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди Айгуль Муратова.

В эти дни она принимает участие в I Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы сохранения исторической памяти в цифровой среде», которая проходит в Ялте.

Организатор конференции — Президентская библиотека. Мероприятие проводится в рамках Межрегионального музыкально-просветительского проекта «Дворцы Крыма — дворцы Санкт-Петербурга» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Айгуль Муратова рассказала, что на конференции удалось ознакомиться с опытом коллег из региональных библиотек по сохранению исторической памяти в современной информационной среде.

«Большой блок конференции посвящен культурно-историческому наследию Крыма. В частности, Национальная библиотека Башкортостана активно сотрудничает с Республиканской крымско-татарской библиотекой им. Исмаила Гаспринского, — рассказала Айгуль Муратова. — В ближайшем будущем в планах Регионального центра доступа Башкортостана — продвижение цифровых ресурсов Президентской библиотеки через школьные центры нашей республики, которые в настоящее время начинают создаваться».

Вечером участникам конференции представят концертную программу «Дворцовая Моцартиана», которая состоится в летней резиденции трех императорских семей.

Теги: история, библшиотеки
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии объявлены дни празднования в 2019 году Ураза-байрам и Курбан-байрам
Правительство Башкирии сообщило даты проведения в 2019 году праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Соответствующий документ опубликован 18 сентября на
«Сын едва не захлебнулся»: прогулка семьи по центру Уфы закончилась больницей и полицией
В историческом центре Уфы в прошедшее воскресенье с молодой семьей произошла неприятная ситуация. Женщина с коляской, в которой находился ребенок, буква
Какая погода ожидает жителей Башкирии в конце сентября: предварительный прогноз
По данным Башгидромета, среднемесячная температура воздуха в сентябре, согласно вероятностному прогнозу, будет близка к норме. Количество осадков также
В Уфе за 808 млн рублей построят новую транспортную развязку
5 млрд рублей планируют потратить в столице Башкирии на расширение дорожной сети. Об этом заявил начальник управления по строительству, ремонту дорог и и
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть