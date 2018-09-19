В Башкирии школьные центры получат доступ к ресурсам Президентской библиотеки

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УФА, 19 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии школьные информационно-библиотечные центры получат доступ к ресурсам Президентской библиотеки. Об этом сообщила директор Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди Айгуль Муратова.

В эти дни она принимает участие в I Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы сохранения исторической памяти в цифровой среде», которая проходит в Ялте.

Организатор конференции — Президентская библиотека. Мероприятие проводится в рамках Межрегионального музыкально-просветительского проекта «Дворцы Крыма — дворцы Санкт-Петербурга» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Айгуль Муратова рассказала, что на конференции удалось ознакомиться с опытом коллег из региональных библиотек по сохранению исторической памяти в современной информационной среде.

«Большой блок конференции посвящен культурно-историческому наследию Крыма. В частности, Национальная библиотека Башкортостана активно сотрудничает с Республиканской крымско-татарской библиотекой им. Исмаила Гаспринского, — рассказала Айгуль Муратова. — В ближайшем будущем в планах Регионального центра доступа Башкортостана — продвижение цифровых ресурсов Президентской библиотеки через школьные центры нашей республики, которые в настоящее время начинают создаваться».

Вечером участникам конференции представят концертную программу «Дворцовая Моцартиана», которая состоится в летней резиденции трех императорских семей.