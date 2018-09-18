Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM Ирек Ялалов покидает пост мэра Уфы Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Мэр Уфы Ирек Ялалов написал заявление об отставке в связи с переходом на работу в Совет Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главу Башкортостана Рустэма Хамитова.

Процедура увольнения продлится около двух недель. Кандидаты на замену пока не называются. Конкурс на замещение должности начнется спустя десять дней и пройдет 26-27 сентября.

Как уточнили в пресс-службе уфимского Горсовета, 17 сентября в Совет действительно поступило заявление о досрочном прекращении полномочий Ирека Ялалова. Заявление будет рассмотрено депутатами на очередном заседании городского Совета, которое состоится 27 сентября.

Ирек Ялалов занимал должность главы администрации г. Уфы с конца 2011 года.