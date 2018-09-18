Фото: предоставлено Романом «Сын едва не захлебнулся»: прогулка семьи по центру Уфы закончилась больницей и полицией Фото: предоставлено Романом

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В историческом центре Уфы в прошедшее воскресенье с молодой семьей произошла неприятная ситуация. Женщина с коляской, в которой находился ребенок, буквально провалились под землю. Агентство «Башинформ» узнало подробности случившегося у главы семьи Романа.

«Сын едва не захлебнулся»

«Ситуация была следующая. Мы вечером 16 сентября около 21.00 пошли по улице Аксакова в сторону остановки после прогулки, чтобы поехать домой в Черниковку. Освещения как такового не было. С одной стороны улицы текла вода, мы решили пройти по другой стороне, где был новый асфальт. Здесь ничего не было видно. И тут в какой-то момент жена с коляской неожиданно «ушли на бок». Сын сидел в коляске закрепленным. Они начали тонуть — их стало засасывать. Я бросился на помощь. С нами была еще племянница. Она помогла вытащить коляску с сыном и сама упала в эту яму», — рассказал Роман.

По его словам, у супруги после случившегося все ноги в синяках, тело болит. Сын окунулся в холодную воду с головой, едва не захлебнулся. У него нос, уши — все было в песке. У коляски сломались колеса. Обувь ребенка вылавливали из этой жижи.

«Со двора из-за угла дома выскочили несколько мужчин в оранжевых жилетах. Супруга начала на одного кричать, почему место не огорожено, тот убежал. Трое оставшихся сказали, что их прислали огородить место, что они ни при чем», — добавил собеседник.

В поисках помощи

Мужчина начал искать транспорт – никто из прохожих не пришел на помощь, глядя на их грязную одежду.

«Не смог дозвониться до «скорой», до «112» также дозвонился не с первого раза. Когда удалось связаться со службой спасения, они мне минут 15 задавали вопросы, я им все пытался объяснить, что у меня ребенок уже синий от холода, замерзший весь, что нам помощь требуется. Пока звонил, параллельно искал транспорт — воспользовался услугами каршеринга. Прошло около 30 минут, все это время сын кричал. Когда мы уже ехали в машине в сторону дома, служба спасения передала наше обращение в больницу. Из медучреждения нам позвонили, сказали, чтобы в грязном виде не приезжали. Мы заехали домой, переодели ребенка и прямиком в больницу №17. С момента инцидента прошло более часа», — поделился уфимец.

«В больнице выписали кучу таблеток»

В больнице ребенка осмотрели несколько врачей, сделали рентген.

«Сказали, что осложнений нет. Диагностировали ОРВИ. Посоветовали промыть уши и нос от песка физраствором. Выписали кучу таблеток, — сказал Роман. — Сын начал постепенно приходить в себя. Правда ночью содрогается, просыпается и начинает плакать от испуга. Наблюдаемся у педиатра».

За справедливостью — в полицию

После больницы родители оставили сына с племянницей, а сами направились в полицию — в девятый отдел. Написали заявление.

В пресс-службе МВД по Башкортостану сообщили, что по факту случившегося действительно поступило заявление. Проводится проверка.

«Хочу от виновных в данном ЧП получить компенсацию морального и материального ущерба. Знаю, что яму уже засыпали. Известно, что данный инцидент хотят урегулировать в досудебном порядке. Тем не менее, с моей стороны юрист уже подготовлен, — сказал Роман. — Палкой я измерил глубину — она составила около полутора метров. Моя ошибка в том, что я не снял на видео, насколько глубоко погружается длинная палка в этот провал. Но в тот момент мне было абсолютно не до этого — нужно было спасать сына».

Комментарий «Уфаводоканала»

Ранее агентство «Башинформ» обращалось за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу МУП «Уфаводоканал».

«По данному адресу произошла утечка воды, в результате чего образовалась просадка грунта. По нашей информации, туда провалились женщина с коляской, в которой находился ребенок. На место выехала бригада «Уфаводоканала», находившаяся поблизости. Когда сотрудники прибыли, пострадавшие еще были на месте произошедшего. Огородили место — около 60 см в диаметре и около 20 см в глубину, — сообщил официальный представитель компании Павел Серебряков. — Пока у нас от пострадавших нет официального обращения. Данный факт будет расследован, всех сотрудников, которые находились в тот день на месте случившегося, опросим. В настоящее время просадка грунта и утечка воды устранены».