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В России могут разрешить «ездить без прав»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В России могут разрешить «ездить без прав» Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Россиянам могут разрешить ездить без водительского удостоверения. Точнее, без его физического присутствия. Вместо этого в ГИБДД предлагают разработать мобильное приложение.

«В случае реализации инициативы время общения автоинспекторов, в распоряжении которых будут планшеты, с водителями со смартфонами заметно сократится, так как достаточно будет поднести один гаджет к другому, где вся информация и отразится. Например, время оформления ДТП либо нарушения правил дорожного движения сократится до пяти минут», — цитируют федеральные издания заместителя главы ГИБДД Владимира Швецова.

Такая инициатива Госавтоинспекции связана с майским указом Президента РФ в 2018 году и цифровизацией документооборота.

Теги: водительское удостоверение, ГИБДД
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