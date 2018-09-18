Фото: группа «Подслушано в Стерлитамаке» В Башкирии активисты ОНФ выясняют причины загрязнения воздуха в Стерлитамаке Фото: группа «Подслушано в Стерлитамаке»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии активисты ОНФ выясняют причины загрязнения воздуха в Стерлитамаке.

Местные жители были напуганы невыносимым запахом в городе. Горожане жаловались, что не могут открыть окна из-за неприятного привкуса во рту и рези в глазах. Как сообщало агентство, эксперты Управления государственного аналитического контроля РБ обнаружили превышение по нескольким показателям: этил параксилол — на 1,9 ПДК, также на грани была вся группа алкилароматики (бензол, ортоксилол, этилбензол). Также почти превышал ПДК гидрохлорид. Стационарные посты показали превышение по оксиду углерода, сероводороду и диоксиду азота.

Общественники направили запрос в надзорные органы для выявления источника загрязнения, сообщает пресс-служба регионального отделения народного фронта.

«Это довольно редкое явление, когда показатели настолько превысили норму. Возможно, это как-то связано с климатическими факторами. Но в любом случае надо выяснить, из-за чего в городе образовался смог и где источник неприятного запаха, — подчеркнул член регионального штаба ОНФ Николай Кириллов. — Зафиксированные вещества оказывают неблагоприятное и непоправимое воздействие на нервную систему, они вызывают раздражение кожного покрова человека и слизистой оболочки глаз».