Фото: Олег Яровиков В Башкирии поддержат новый социальный проект РГО «География - детям» Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Русское географическое общество начинает новый социальный проект, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента РГО Николая Касимова.

«Мы начинаем новый социальный проект, новую социальную акцию, которая называется «География — детям». Это специальная программа для детей, оставшихся без родителей, в рамках которой в детских домах пройдут дни РГО. В них примут участие наши региональные отделения, молодежные клубы. И мы для этого привлекаем известных лекторов, фотографов, путешественников, которые проведут мастер-классы, — сказал Касимов.

По информации общества, цель акции в популяризации географии, сохранении исторического и культурного наследия, привлечению детей к природоохранной и исследовательской деятельности. Старт проекта запланирован на октябрь этого года.

«Мы у себя в Башкортостане максимально активно поддержим это начинание, — прокомментировал агентству «Башинформ» это решение председатель Регионального отделения РГО в РБ, известный писатель и путешественник Камиль Зиганшин. — Башкирское отделение РГО всегда поддерживало изучение географии в школах республики, мы провели уже три слета учителей географии. Что же касается детей, оставшихся без родителей, то им нужно уделять особое внимание. Мы обязательно привлечем к этой работе своих активистов — членов РГО, ученых, постараемся побывать в детских домах, спецприемниках, домах-интернатах. Я сам готов рассказать детям о своих путешествиях по миру. У меня уже была такая встреча в детской колонии, где содержится немало детей-сирот. Они завороженно слушают рассказы о путешествиях, об экзотических местах в разных странах. Эти дети не избалованы вниманием. Считаю, что по уровню своего развития, по своей самостоятельности, подготовленности к жизни они во многом превосходят своих сверстников, воспитывающихся в полных семьях, в тепличных условиях».

По словам Камиля Зиганшина, нынешнему поколению взрослых, умудренных жизненным опытом людей, надо успеть передать подросткам и юношам этот опыт, объяснить, что на первом месте должны быть духовные ценности и цели, достичь которых помогает, в том числе, и география.