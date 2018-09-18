Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.19 ↓

EUR 79.35 ↑

18 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии поддержат новый социальный проект РГО «География - детям»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии поддержат новый социальный проект РГО «География - детям» Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Русское географическое общество начинает новый социальный проект, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента РГО Николая Касимова.

«Мы начинаем новый социальный проект, новую социальную акцию, которая называется «География — детям». Это специальная программа для детей, оставшихся без родителей, в рамках которой в детских домах пройдут дни РГО. В них примут участие наши региональные отделения, молодежные клубы. И мы для этого привлекаем известных лекторов, фотографов, путешественников, которые проведут мастер-классы, — сказал Касимов.

По информации общества, цель акции в популяризации географии, сохранении исторического и культурного наследия, привлечению детей к природоохранной и исследовательской деятельности. Старт проекта запланирован на октябрь этого года.

«Мы у себя в Башкортостане максимально активно поддержим это начинание, — прокомментировал агентству «Башинформ» это решение председатель Регионального отделения РГО в РБ, известный писатель и путешественник Камиль Зиганшин. — Башкирское отделение РГО всегда поддерживало изучение географии в школах республики, мы провели уже три слета учителей географии. Что же касается детей, оставшихся без родителей, то им нужно уделять особое внимание. Мы обязательно привлечем к этой работе своих активистов — членов РГО, ученых, постараемся побывать в детских домах, спецприемниках, домах-интернатах. Я сам готов рассказать детям о своих путешествиях по миру. У меня уже была такая встреча в детской колонии, где содержится немало детей-сирот. Они завороженно слушают рассказы о путешествиях, об экзотических местах в разных странах. Эти дети не избалованы вниманием. Считаю, что по уровню своего развития, по своей самостоятельности, подготовленности к жизни они во многом превосходят своих сверстников, воспитывающихся в полных семьях, в тепличных условиях».

По словам Камиля Зиганшина, нынешнему поколению взрослых, умудренных жизненным опытом людей, надо успеть передать подросткам и юношам этот опыт, объяснить, что на первом месте должны быть духовные ценности и цели, достичь которых помогает, в том числе, и география.

Теги: РГО, дети, география
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии нашлась пропавшая без вести беременная женщина
В Башкортостане нашлась пропавшая без вести 32-летняя Раиля И. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» — Стерлитамак» 17 сентября появилась инфор
В воздухе Стерлитамака зафиксировано превышение ПДК почти десятка вредных веществ
Вечером 11 сентября жители Стерлитамака почувствовали резкий невыносимый запах. После этого городские улицы покрыл густой туман. «Мы все окна закрыли.
В центре Уфы женщина с двухлетним ребенком провалились в яму
В центре Уфы вечером 16 сентября с матерью и ее малолетним ребенком произошел неприятный инцидент. Как сообщил глава семьи, гуляя по улице Аксакова, ряд
Сегодня ночью уфимцы смогут наблюдать соединение Сатурна и Луны
17 сентября уфимцы смогут наблюдать очередное астрономическое явление - соединение Сатурна и Луны. По информации Уфимского планетария, сближение Сатурна
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть