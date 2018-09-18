Фото: Олег Яровиков Председатель Верховного суда Башкирии рекомендован на новую должность Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Михаил Тарасенко может покинуть пост председателя Верховного суда Башкортостана. По информации пресс-службы ведомства, на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России 17 сентября его рекомендовали на должность председателя Пятого кассационного суда.

«Назначение производится указом Президента РФ. О решении станет известно до 15 октября текущего года, — сообщил помощник судьи ВС РБ Вадим Хабиров. — Председатель кассационного суда назначается на шестилетний срок исполнения полномочий».

Как сообщалось ранее, в юрисдикцию нового ведомства входят дела судов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Чеченской Республики и других регионов округа. Башкортостан в новой системе судов относится к юрисдикции Шестого кассационного суда со штаб-квартирой в Самаре.

Михаил Тарасенко родился в 1950 году в Кабардино-Балкарской республике. Окончил Ростовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет. Стаж работы в области юриспруденции — 46 лет, в должности судьи — 18 лет. Имеет первый квалификационный класс судьи.

С 1972 по 2000 год работал в прокуратуре. С 2000 по 2007 год занимал должность председателя Таганрогского городского суда Ростовской области. С 2007 года возглавляет Верховный суд РБ.

Указом президента РФ в 2016 году Михаилу Тарасенко присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».