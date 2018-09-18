Фото: ИА «Башинформ» В Уфе запланирован проект создания пешеходной улицы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Подземный пешеходный переход в ближайшие пять лет может появиться в центре столицы Башкирии. В частности, речь идет о переходе в створе улицы Мустая Карима на Верхнеторговую площадь.

Причиной тому послужил план создания пешеходной улицы: двух кварталов на Мустая Карима. Проект уже готовится и может быть воплощен до 2023 года, об этом сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений городской администрации Радмил Муслимов.

Отметим, план развития транспортной инфраструктуры в Уфе одобрен Главой республики Рустэмом Хамитовым и Правительством РБ.