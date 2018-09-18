Гульнур Кульсарина: «Мой главный принцип - реальные дела во благо людей»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По итогам выборов 9 сентября в новый состав Госсобрания Башкирии вошла общественница Гульнур Кульсарина. С декабря прошлого года она возглавляет Общество башкирских женщин РБ, а также является региональным координатором федерального партийного проекта «Единой России» «Народный контроль». В ходе предвыборной кампании она стала рекордсменом среди кандидатов по количеству встреч с избирателями.

«Я и моя команда сумели победить в достаточно сложной конкурентной борьбе по Кизильскому одномандатному округу №28 (Абзелиловский и Баймакский районы). Мы завоевали доверие народа неустанным трудом, организовав за агитационный период более 260 встреч с населением, — рассказала агентству «Башинформ» Гульнур Кульсарина. — Всё это помогло нам наладить конструктивный диалог с жителями Зауралья и завоевать их доверие. Мы и дальше планируем работать рука об руку, единой командой, ведь депутатство — это не просто статус, а беззаветное служение народу и большая ответственность перед избирателями».

Будучи председателем Общества башкирских женщин, Гульнур Кульсарина объединила на одной площадке народных активистов со всей Башкирии. Участники этой организации выступают постоянными инициаторами благотворительных акций для многодетных семей, женских и молодежных форумов, культурно-массовых и патриотических мероприятий, различных спортивных турниров и чемпионатов. В их числе такие проекты, как: «Ҡатын-ҡыҙ — милләт әсәһе», «Бәндәбикә», «Өләсәйҙәр мәктәбе», «Батырҙар мәктәбе», «Урал батыр байрамы», «В здоровом теле — здоровый дух», «Школа народных целителей».

«Приоритетными направлениями деятельности нашей организации остаются пропаганда семейных ценностей, защита интересов материнства, отцовства и детства. В своей дальнейшей деятельности в качестве народного избранника я планирую отстаивать интересы простого народа, следуя своему главному принципу: реальные дела во благо людей!», — отметила Гульнур Кульсарина.