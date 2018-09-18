Фото: автор В торговом центре Уфы прокуратура выявила грубые нарушения правил пожарной безопасности Фото: автор

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Калининского района Уфы проверила исполнение законодательства о пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей. По информации пресс-службы надзорного ведомства, в торговом центре «Сакмар» были выявлены грубые нарушения: пожарные выходы здания заставлены посторонними предметами, отсутствовало пожарное освещение, на путях эвакуации располагалась ремонтная мастерская.

«Здание торгового комплекса находилось в пользовании компании «Аврора Плюс», которая была ответственна за соблюдение противопожарных норм. По данному факту районная прокуратура возбудила в отношении компании и её руководителя административные дела по статье «нарушение требований пожарной безопасности». Виновные были оштрафованы на общую сумму 156 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

По итогам рассмотрения представления прокуратуры организация устранила допущенные нарушения.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Уфе были оштрафованы на 156 тысяч рублей торговый центр «Планета», Центр развития «Восточный клуб» и ТЦ «Экватор», нарушившие пожарную безопасность. Кроме того, судебные приставы приостановили деятельность части здания ТЦ «Сипайловский». Решение было принято по иску прокуратуры Октябрьского района Уфы. Арбитражный суд Башкортостана оштрафовал компанию «Энергомонтажсервис» на 50 тысяч рублей за нарушения правил пожарной безопасности в ТЦ «Азия».