Фото: ИА «Башинформ» В Уфе из торгового центра эвакуировали посетителей и персонал Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе около 12.00 часов 18 сентября в торговом центре «Гостиный двор» сработала пожарная тревога. Об этом агентству «Башинформ» сообщили местные жители. По словам очевидцев, посетители и персонал в спешке покинули здание комплекса. Уфимцы испугались, что, возможно, в ТЦ произошло возгорание, хотя признаков пожара заметно не было.

«Гостиный двор» самостоятельно проводил учебную тренировку. Поводов для беспокойства нет», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

Представитель торгового комплекса добавил, что «Гостиный двор» сейчас работает в обычном режиме.