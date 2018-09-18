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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе из торгового центра эвакуировали посетителей и персонал

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе из торгового центра эвакуировали посетителей и персонал Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе около 12.00 часов 18 сентября в торговом центре «Гостиный двор» сработала пожарная тревога. Об этом агентству «Башинформ» сообщили местные жители. По словам очевидцев, посетители и персонал в спешке покинули здание комплекса. Уфимцы испугались, что, возможно, в ТЦ произошло возгорание, хотя признаков пожара заметно не было.

«Гостиный двор» самостоятельно проводил учебную тренировку. Поводов для беспокойства нет», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

Представитель торгового комплекса добавил, что «Гостиный двор» сейчас работает в обычном режиме.

Теги: эвакуация, торговые центры
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