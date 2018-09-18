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В Уфе родители с шестилетним сыном заблудились в лесу

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

В Уфе родители с шестилетним сыном заблудились в лесу Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером в минувшее воскресенье в диспетчерский центр позвонил мужчина и попросил помощи спасателей. Вместе с супругой и шестилетним сыном они собирали грибы в лесополосе микрорайона Нагаево. Когда корзины наполнились грибами, любители «тихой охоты» собрались домой, но заблудились.

«Усталость и сгущающиеся сумерки вынудили их бросить самостоятельные попытки выбраться к цивилизации и обратиться за помощью к спасателям», — рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Потерявшиеся по телефону сориентировали уфимских спасателей, откуда они вошли в лес. Дойдя до этого участка, сотрудники ПСО разделились на группы и стали прочесывать лесополосу.

Через несколько часов грибники были обнаружены. Семью вывели из леса и передали родственникам. В медпомощи они не нуждались.

Теги: спасатели, УГЗ по Уфе
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