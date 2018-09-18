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Приставы в Башкирии опечатали колодец с опасной водой

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФССП по РБ

Приставы в Башкирии опечатали колодец с опасной водой Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Дюртюлинском районе судебные приставы приостановили эксплуатацию колодца на 20 суток, из-за несоответствия воды санитарным требованиям.

Тревогу забили специалисты территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по РБ.

В ходе выездной проверки они обнаружили, что качество воды в колодце, расположенном на улице Центральной села Суккулово Дюртюлинского района не соответствует действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам. В частности, проведенный анализ показал, что в воде содержится повышенное содержание железа, что создает угрозу жизни и здоровью местных жителей, а также угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний водного характера. В связи с чем, суд вынес решение о приостановлении эксплуатации данного источника сроком на 20 суток.

Судебные приставы Дюртюлинского межрайонного отдела РБ опечатали колодец, исключив забор воды и оповестив о возможных последствиях ее употребления неселение.

Глава администрации Суккуловского сельсовета МР принимает меры по устранению недостатков, уточнили в пресс-службе УФССП по РБ.

Теги: судебные приставы
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