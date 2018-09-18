В Башкирии объявлены дни празднования в 2019 году Ураза-байрам и Курбан-байрам
В Башкирии объявлены дни празднования в 2019 году Ураза-байрам и Курбан-байрам Фото: Олег Яровиков
УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Правительство Башкирии сообщило даты проведения в 2019 году праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Соответствующий документ опубликован 18 сентября на Официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению Правительства республики, нерабочими праздничными днями в 2019 году объявлены 4 июня — Ураза-байрам и 11 августа — Курбан-байрам.