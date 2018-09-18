Фото: Администрация Уфы Под Уфой построят новую развязку в обход железнодорожного переезда Фото: Администрация Уфы

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В уфимской администрации заявили о начале строительства транспортной развязки в обход железнодорожного переезда в районе поселка Зинино Октябрьского района столицы Башкирии. Завершить работы планируется до 2021 года.

«31 июля 2018 года на заседании экспертного совета по дорожному хозяйству республики принято решение о выделении бюджету города средств на строительство транспортной развязки в Зинино с 2018 2019 гг. с выходом на выполнение строительно-монтажных работ 2019/2021 гг», — сказал начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Радмил Муслимов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о планах властей провести расширение городской дорожной сети на общую сумму 5 млрд рублей.

Напомним, Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов ранее поручил сделать новый проект нагаевского путепровода.

«Проект должен быть спокойным, разумным, не многомиллиардным, а оптимальным с точки зрения финансирования», – подчеркнул Рустэм Хамитов.