Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: китайцы обучат новым технологиям, главе ВС одобрили повышение Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Компания из Китая планирует создать в столице Башкирии центр обучения новым технологиям и мировым стандартам в промышленности.

Китайская компания Weidong-Demos планирует создать в Уфе центр обучения современным технологиям и мировым стандартам в области промышленности. Соглашение о намерениях стороны заключили в понедельник, информирует ТАСС. «Подписано соглашение о намерениях создания в Уфе образовательного центра в рамках Международного проекта профессионального образования Weidong-Demos. Подписи под документом поставили исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский, президент ТПП Башкирии Азат Фазлыев и гендиректор Weidong Group Му Дунмин», — сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии.

Также рассматривается инициатива по созданию ассоциации городов, в которых были проведены саммиты ШОС, и другие направления, в том числе касающиеся развития индустриальных парков, добавили в ТАСС.

Председателю ВС одобрили повышение. Как сообщает портал «Право.ру», председатель Верховного суда Башкирии Михаил Тарасенко рекомендован Высшей квалификационной коллегией судей России на должность главы Пятого кассационного суда. «Тарасенко рекомендовали единогласно — без дополнительных обсуждений», — говорится в сообщении. Штаб-квартира Пятого кассационного суда будет располагаться в Пятигорске. Всего рекомендации ВККС получили девять претендентов. Все они были единственными кандидатами на должности руководителей новых кассационных судов общей юрисдикции, отмечается на сайте «Право.ру».

«Председателю ВС Башкирии одобрили повышение по службе», — продолжает тему «Коммерсантъ» и уточняет, что в юрисдикцию нового ведомства входят дела судов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Чеченской Республики и других регионов округа. Башкирия в новой системе судов относится к юрисдикции шестого кассационного суда со штаб-квартирой в Самаре. В издании рассказали также, что 68-летний Тарасенко возглавляет ВС Башкирии с 2007 года. Согласно закону, утвержденному президентом РФ 29 июля, он сможет проработать в новой должности до 76 лет.

«В Уфе острая проблема со скорой психиатрической помощью», — об этом информировало «Федеральное агентство новостей». Как сообщает агентство, «в конце августа в Уфе разгорелся скандал, связанный со скорой помощью. 34 сотрудника ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф получили уведомления, что в связи с сокращением штата с 1 ноября с ними расторгается трудовой договор. Все 34 человека работали на специализированной психиатрической скорой помощи».

«После крупного скандала, заявлений в прокуратуру и другие надзорные ведомства вечером 13 сентября приказ был отменен. Но за счет санаторного лечения, — отмечается в материале. — И пока только до конца года».

ФАН провело свое расследование этого инцидента и выяснило, «что в республике психиатрическая скорая помощь осталась только в столице Башкирии». «После скандала, поднятого медиками, в правительстве республики состоялся серьезный разговор с местным министром здравоохранения. Его вынудили выделить восемь миллионов рублей, чтобы обеспечить до конца года работу психиатрической скорой помощи», — узнали в издании.

Чрезвычайный класс пожароопасности. «RT» информирует, что Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан предупредило о чрезвычайном, пятом классе пожароопасности в регионе. «Он сохранится с 18 по 20 сентября в Мелеузовском, Куюргазинском, Кугарчинском и Баймакском районах, — уточняется в сообщении телеканала. — Спасатели призвали население проявлять внимательность и осторожность. В частности, не рекомендуется разжигать костры и мангалы в лесополосе».

Видимо, в Оренбуржье не следовали этим правилам. Там пожарные уже более 20 часов борются с крупным пожаром, который начался с возгорания травы и перекинулся на населенные пункты. Об этом передает ИА REGNUM, уточнив, что «помощь оренбургским пожарным оказывают коллеги из Башкирии».

Что ждет Россию в очередном еврокубковом сезоне, пытались выяснить в газете «Коммерсантъ». «Сегодня стартует основная стадия очередного еврокубкового сезона — групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы, — написала газета 18 сентября. — Россия в них представлена пятью командами: из шести, получивших право сыграть в этих турнирах, досрочно в квалификации сошла только «Уфа», — говорится в сообщении и уточняется, что команда из Башкирии в квалификации Лиги Европы срезалась на «Глазго Рейнджерс».

Издание информировало, что «Локомотив» и ЦСКА выступят в главном еврокубке, «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» — во втором по рангу. «Общей задачей для них будет сохранить крайне привлекательную — почти максимальную — квоту страны в континентальных турнирах, которая сейчас больше только у Англии, Испании, Италии и Германии», — говорится в публикации.