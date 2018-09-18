В Башкирии провели инклюзивный фестиваль для детдомовцев

Фото: газета «Туймазинский вестник»

Фото: газета «Туймазинский вестник»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В детском доме-интернате для умственно отсталых детей села Серафимовский Туймазинского района прошел фестиваль «Мы чемпионы». Здесь каждый, вне зависимости от состояния здоровья, мог найти себе занятие по душе. Разнообразная и интересная программа включала прыжки в длину, легкоатлетическую эстафету, эстафету с препятствиями, мини-футбол и дартс. На спортплощадке детского дома-интерната встретились его воспитанники и их сверстники из Серафимовских школ №1 и №3. Дети не стали делиться на команды школьников и детдомовцев, а образовали смешанные команды, где каждый мог показать спортивные навыки и продемонстрировать бойцовский дух. В этом и заключалась главная идея инклюзивного фестиваля, организованного фондом 13-кратной паралимпийской чемпионки, депутата Госдумы Римы Баталовой «Молодость нации» и Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Фестиваль стал частью программы, которая реализуется с использованием субсидии, предоставленной Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики.

«Я считаю важным, чтобы разные люди с разными возможностями, талантами, интересами взаимодействовали друг с другом, без страха и предубеждений, — сказала Рима Баталова. — Инклюзивный фестиваль важен и для здоровых ребят, которые должны знать и понимать, что рядом с ними живут особенные ровесники, которые нуждаются не в жалости, а во внимании, поддержке и заботе, что они тоже любят играть, общаться, радоваться жизни. Они могут быть верными друзьями и интересными собеседниками».

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования РБ Альфия Галиева, представители Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, Министерства молодёжной политики и спорта РБ. В завершение фестиваля все участники получили призы и подарки, сообщила сотрудник газеты «Туймазинский вестник» Диана Насибуллина.