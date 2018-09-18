Фото: ИА «Башинформ» В Уфе в районе Монумента Дружбы появится подземный пешеходный переход Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Около Монумента Дружбы в Уфе планируют изменить движение транспорта. В частности, ликвидировать светофор в районе остановки общественного транспорта. По словам начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Радмила Муслимова, проект уже создан и готов к реализации.

«Проектом планировки данного участка предусматривается строительство путепровода в створе улицы Сочинской в целях разделения транспортных потоков. Сегодня рассматривается организация движение в одном уровне. При этом осуществлено проектирование подземного пешеходного перехода через улицу Сочинскую от Монумента Дружбы с выходом на строящуюся набережную. Это позволит ликвидировать светофорное регулирование», — отметил чиновник.

Стоимость строительно-монтажных работ составит 142 млн рублей.

Напомним, до 2023 года в столице Башкирии планируют провести капитальный ремонт двух мостов (шакшинского и старого затонского), а также построить новую транспортную развязку в районе проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.