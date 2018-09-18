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Какая погода ожидает жителей Башкирии в конце сентября: предварительный прогноз

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Какая погода ожидает жителей Башкирии в конце сентября: предварительный прогноз Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

По данным Башгидромета, среднемесячная температура воздуха в сентябре, согласно вероятностному прогнозу, будет близка к норме. Количество осадков также не превысит норму.

По предварительному прогнозу, опубликованному на портале «Гисметео», оставшиеся дни сентября будут относительно теплыми: в светлое время суток столбики термометров покажут от 13 до 23 градусов тепла, в ночное время — от 7 до 13 градусов по Цельсию. 20 и 21 сентября возможно похолодание — в темное время суток температура воздуха может опуститься до 5-7 градусов, днем воздух прогреется до 13-16 градусов. В ближайшие выходные ожидается переменная облачность, небольшой дождь. В воскресенье, 23 сентября, будет ясно и тепло. Последняя неделя сентября будет дождливой, пасмурной, с переменной облачностью.

По данным синоптиков, в регионе погода может быстро меняться. То есть, возможно резкое понижение температуры из-за проникновения фронтов холодных воздушных масс. Не исключены и природные аномалии — ливни, усиление ветра, вплоть до ураганов.

Теги: прогноз погоды
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