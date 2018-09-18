Глава администрации Абзелиловского района Башкирии покинул свой пост
Глава администрации Абзелиловского района Башкирии покинул свой пост Фото: сайт Абзелиловского района
УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
На состоявшемся накануне заседании Совета муниципального района Абзелиловский район депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Абзелиловского района Рима Сынгизова по собственному желанию на основании письменного заявления, сообщается на сайте района.
Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан Динир Ахмедьянов вручил Риму Сынгизову Благодарственное письмо Главы республики Рустэма Хамитова «за многолетний плодотворный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Абзелиловского района».
В связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации района депутаты утвердили решение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
Решением Совета временное исполнение обязанностей главы администрации района на период до вступления в должность лица, назначенного Советом муниципального района Абзелиловский район РБ на указанную должность по результатам конкурса, возложено на первого заместителя главы района Гали Султанова.
Должность главы администрации Абзелиловского района Рим Сынгизов занимал с 2009 года.