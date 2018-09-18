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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимские спасатели отправились на тушение крупного степного пожара в Оренбуржье

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимские спасатели отправились на тушение крупного степного пожара в Оренбуржье Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Днем 17 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе населенного пункта Рысаево города Медногорска. В городе введен режим ЧС. Спасатели сбросили 151 тонну воды с вертолетов МИ-8 и самолета ИЛ-76.

Для тушения пожара в Медногорск прибыли 30 спасателей и пять единиц техники Уфимского филиала РПСО МЧС России, подвижной пункт управления губернатора Оренбургской области, группировка ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России» (64 человека, 9 единиц техники) находится в пути следования.

В аэропорту «Оренбург» в готовности находятся три вертолёта МИ-8 (Жуковского АСЦ, из Владимирской и Нижегородской областей). Также в готовности два ИЛ-76 военно-транспортного полка министерства обороны.

В 07.35 пожар локализован на всех участках. Для определения наиболее сложных и труднодоступных очагов для наземной группировки запланирована авиаразведка.

Всего к ликвидации пожара привлечено 216 человек, 44 единицы техники, три МИ-8, два ИЛ-76, два пожарных поезда, один беспилотник.

Региональное ГУ МЧС сообщало, что огонь от степного пожара перекинулся на дома и надворные постройки в селе Сарбаево (приграничный с Башкирией Кувандыкский городской округ Оренбургской области), в 17.30 в селе загорелось сено, два жилых дома и надворные постройки. В 18.10 пожар локализован.

По оперативной информации ГУ МЧС по Оренбургской области, было зафиксировано четыре очага пожара: в районе населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево, а также между Идельбаево и Медногорском.

В связи с возгоранием из двух сел производится эвакуация жителей, многие выезжают на собственных автомобилях.

Напомним, в связи с напряженной пожароопасной обстановкой в лесах Башкирии региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.

18 сентября по республике прогнозируются третий, местами четвертый и пятый классы пожароопасности лесов.

Четвертый класс пожароопасности лесов прогнозируется в 16 муниципальных образованиях: Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Баймакском, Буздякском, Дюртюлинском, Зилаирском, Илишевском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском районах. Пятый класс пожароопасности лесов прогнозируется в Куюргазинском районе.

Теги: пожары
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