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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В трех районах Башкирии аграрии завершили сев озимых

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В трех районах Башкирии аграрии завершили сев озимых Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

По данным на 17 сентября, озимый сев в Башкирии проведён на площади 416 тысяч гектаров, или 69% от запланированного, сообщает Центр сельхозконсультирования РБ.

Более 100 процентов всех площадей, отведенных под озимые культуры, засеяно в Стерлитамакском (122%), Кармаскалинском (101%) и Давлекановском (100%) районах.

В Башкирии этой осенью будет засеяно 600 тысяч гектаров озимых. В прошлом году было засеяно 515 тысяч га (яровых — порядка 2 млн га). Как показывает практика, озимые культуры дают урожай более стабильно. Специалисты также считают, что выращивать озимые в местном климате результативнее: средняя урожайность озимых в этом году составила 22,4 центнера с гектара, яровых — 17,5 центнера.

Теги: сельское хозяйство
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