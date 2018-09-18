Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.19 ↓

EUR 79.35 ↑

18 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Лесной пожар в Бурзянском районе Башкирии потушен

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Лесной пожар на территории Бурзянского района ликвидирован. Всего за сутки на территории Башкортостана возникло три новых очага природного пожара на площади 4,22 га, потушено четыре очага на площади 14,52 га. По данным на утро 18 сентября в Башкирии действующих природных пожаров нет.

Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории Башкортостана возник 141 очаг природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 38 очагов) на общей площади 888 гектаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 354,42 га, увеличение на 533 га).

18 сентября по республике прогнозируются третий, местами четвертый и пятый классы пожароопасности лесов.

Четвертый класс пожароопасности лесов прогнозируется в 16 муниципальных образованиях: Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Баймакском, Буздякском, Дюртюлинском, Зилаирском, Илишевском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском районах.

Пятый класс пожароопасности лесов прогнозируется в Куюргазинском районе. В связи с напряженной пожароопасной обстановкой в лесах Башкирии региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.

Теги: лесные пожары
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии нашлась пропавшая без вести беременная женщина
В Башкортостане нашлась пропавшая без вести 32-летняя Раиля И. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» — Стерлитамак» 17 сентября появилась инфор
В центре Уфы женщина с двухлетним ребенком провалились в яму
В центре Уфы вечером 16 сентября с матерью и ее малолетним ребенком произошел неприятный инцидент. Как сообщил глава семьи, гуляя по улице Аксакова, ряд
В воздухе Стерлитамака зафиксировано превышение ПДК почти десятка вредных веществ
Вечером 11 сентября жители Стерлитамака почувствовали резкий невыносимый запах. После этого городские улицы покрыл густой туман. «Мы все окна закрыли.
Сегодня ночью уфимцы смогут наблюдать соединение Сатурна и Луны
17 сентября уфимцы смогут наблюдать очередное астрономическое явление - соединение Сатурна и Луны. По информации Уфимского планетария, сближение Сатурна
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть