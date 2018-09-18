Лесной пожар в Бурзянском районе Башкирии потушен

УФА, 18 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Лесной пожар на территории Бурзянского района ликвидирован. Всего за сутки на территории Башкортостана возникло три новых очага природного пожара на площади 4,22 га, потушено четыре очага на площади 14,52 га. По данным на утро 18 сентября в Башкирии действующих природных пожаров нет.

Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории Башкортостана возник 141 очаг природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 38 очагов) на общей площади 888 гектаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 354,42 га, увеличение на 533 га).

18 сентября по республике прогнозируются третий, местами четвертый и пятый классы пожароопасности лесов.

Четвертый класс пожароопасности лесов прогнозируется в 16 муниципальных образованиях: Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Баймакском, Буздякском, Дюртюлинском, Зилаирском, Илишевском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском районах.

Пятый класс пожароопасности лесов прогнозируется в Куюргазинском районе. В связи с напряженной пожароопасной обстановкой в лесах Башкирии региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.