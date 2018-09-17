Константин Толкачев провел встречу с делегацией Крыма

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев провел встречу с делегацией города Белогорск Республики Крым, прибывшей в Башкортостан для развития побратимских отношений с городом Мелеузом.

Константин Толкачев подчеркнул, что Крым и Башкортостан объединяют связи во многих сферах: экономике, промышленности, культуре, сельском хозяйстве, образовании.

«Нас связывает и общая историческая судьба, общие ценности. Башкортостан шефствует над Белогорским районом с 2014 года. За эти четыре года связь между двумя регионами вышла на качественно новый уровень, а отношения с Белогорским районом перешли в формат дружеских», – сказал Председатель Государственного Собрания.

Председатель парламента Башкортостана отметил также взаимодействие между республиками в сфере законотворчества. Государственное Собрание активно оказывало поддержку крымским коллегами по разработке и применению нормативно-правовой базы, действующей в Российской Федерации, делилось своим опытом по совершенствованию регионального законодательства, а также муниципального нормотворчества.

В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего межрегионального взаимодействия в сфере экономики, культуры. Руководитель делегации глава городского поселения Белогорск Станислав Крыжановский высказал благодарность руководству республики и всем жителям Башкортостана за помощь в строительстве объектов социальной инфраструктуры в Белогорском районе, а также внес предложения по организации визитов творческих коллективов из Башкортостана в Крым и наоборот.

Гости также посетили Музей истории парламента Республики Башкортостан, Большой за заседаний, Зал государственной символики Республики Башкортостан.