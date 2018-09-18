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Башкирские леса будут патрулировать беспилотники

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

С 18 сентября леса Башкирии будут патрулировать беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Башкирии.

Аппараты планируют использовать для контроля за незаконной заготовкой древесины и других лесонарушений, а также мониторинга за текущей лесопожарной ситуацией.

«Их использование которых позволит более оперативно выявлять нарушения лесного законодательства и обнаруживать лесные пожары на ранней стадии и на малых площадях», уточнили в ведомстве.

В целом для контроля за лесопожарной обстановкой в Башкирии утверждено шесть маршрутов авиационного патрулирования, общая протяженность которых составляет 3584 километра.

В начале пожароопасного сезона, а в 2018 году это было в первых числах апреля, совершен пробный полет с целью мониторинга пожароопасной обстановки. Далее график вылетов (авиапатрулирования) зависит от класса пожароопасности: чем выше класс (самый высокий — это 5-й класс), тем чаще совершаются вылеты.

В Башкирии на патрулирование вылетает самолет Ан-2 с аэродрома Уфы, приземляется там же. При очень плохих погодных условиях (например, сильный боковой ветер), есть запасная площадка: аэродром Первушино. Летчик-наблюдатель наблюдает за общей обстановкой в лесах: у него на руках карта с лесными кварталами. При обнаружении задымления или очагов возгорания он сообщает координаты этой местности в региональную диспетчерскую службу Минлесхоза и в конкретные лесничества.

Минлесхоз РБ призывает граждан при посещении лесов к бдительности и соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. В случае возникновения угрозы пожара необходимо позвонить по номеру телефона региональной диспетчерской службы при Минлесхозе РБ: (347) 218-14-14 (круглосуточно) и на единый федеральный номер лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Теги: лесные пожары
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