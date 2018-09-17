Лесной пожар в Бурзянском районе Башкирии локализован

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Лесной пожар на территории Бурзянского района Башкирии локализован, в эти минуты продолжается его ликвидация. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Лесной пожар находится в труднодоступном месте (скальная часть Бельского участкового лесничества) к участку нет подъездных путей, что затрудняет проезд крупной лесопожарной техники. Возгорание находится в 10 километрах от деревни Тимирово.

На тушении лесных пожаров задействовано 26 человек и восемь единиц техники лесопожарных формирований. По предварительным данным, причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем в лесу.

За прошедшие выходные дни на территории Учалинского и Бурзянского лесничеств произошли два возгорания на общей площади 9 га. Лесной пожар на территории Учалинского лесничества был оперативно ликвидирован в день обнаружения.

Ранее МЧС по Башкирии объявляло штормовое предупреждение в связи с опасностью природных пожаров. По данным ведомства, с 15 сентября в Башкирии объявлен чрезвычайный 5 класс пожароопасности, высокая вероятность возникновения пожаров в регионе сохранится до 20 сентября.

Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики возникло 138 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 38 очагов) на общей площади 877 тысяч га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 354,42 га, увеличение на 522 га).

Четвертый класс пожароопасности лесов прогнозируется в 16 муниципальных образованиях: Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Баймакском, Буздякском, Дюртюлинском, Зилаирском, Илишевском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском и Чишминском районах. Пятый класс пожароопасности лесов прогнозируется в Куюргазинском районе.