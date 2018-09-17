Фото: Олег Яровиков Статус депутата Госсобрания Башкирии открывает новые возможности - Рамиль Бахтизин Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Статус депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан откроет новые возможности и позволит решать проблемы развития районов, применяя ресурсы УГНТУ, как ведущего вуза республики. Об этом заявил ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин, впервые избранный в новый состав Госсобрания республики.

По итогам выборов 9 сентября 2018 года, руководитель вуза с большим преимуществом опередил своих оппонентов, набрав около 80% голосов избирателей Чеверевского округа (Дюртюлинский и Илишевский районы). Предполагается, что в новом республиканском парламенте ректор УГНТУ будет представлять образовательную сферу.

В рамках своей депутатской деятельности Рамиль Бахтизин намерен внести несколько законодательных инициатив в различных областях. В первую очередь это закон «Об опорном вузе», а также законы способные помочь в создании классов робототехники в школах районов.«Считаю, что мой опыт, а также опыт и знания моих коллег будут способствовать дальнейшему развитию Башкортостана, — отмечает Рамиль Бахтизин. — Нам предстоит большая работа по улучшению инфракструктуры и социального развития региона, благоустройству территорий, социальной поддержки населения».