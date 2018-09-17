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«#ДоброВСело»: волонтёры-медики Башкирии проведут диагностику здоровья среди сельчан

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«#ДоброВСело»: волонтёры-медики Башкирии проведут диагностику здоровья среди сельчан Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«#ДоброВСело» — всероссийский проект по улучшению медицинских услуг, предоставляемых фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП), поддержат в Башкирии.

В пресс-службе регионального Минздрава пояснили суть акции. Медработники вместе с волонтерами будут на протяжении 1,5 месяцев ездить по сельской местности с профилактическими и просветительскими акциями. Это поможет сделать медицинские услуги доступными для всех, а также повысить уровень жизни.

Каждый выезд команды проекта «#ДоброВСело» можно поделить на два блока: в первой части добровольцы помогут привести в порядок ФАПы и прилегающие территории; во второй — будет оказываться медпомощь, включающая первичный осмотр и консультации врачей-специалистов мобильных центров здоровья и выездной бригады врачей, в которую войдут терапевты, эндокринолог, онколог, офтальмолог. Сельчане получат возможность оперативно пройти диагностику и оценить состояние своего организма: работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов зрения, узнать о наличии факторов риска развития сахарного диабета и ряда других заболеваний, получить рекомендации по здоровому питанию и подбору диеты. Помимо этого, добровольцы организуют спортивно-оздоровительные мероприятия и мастер-классы по вопросам профилактики и ведению здорового образа жизни для всех желающих.

Доступность качественной медицинской помощи независимо от места проживания пациента — один из приоритетов республиканской системы здравоохранения. Особое внимание уделяется сельским медучреждениям. Продолжена программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Напомним, устанавливать новые модульные ФАПы начали в 2017 году. На сегодняшний день их сооружено 23. В скором времени за счет регионального бюджета откроются еще шесть ФАПов и три планируется приобрести на федеральные средства. В ближайшие три года появится 94 новых фельдшерско-акушерских пункта: в текущем году — 29, в 2019 — 32, в 2020 — 33. Проект «#ДоброВСело» организован Министерством здравоохранения РФ, Федеральным агентством по делам молодежи и всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» в рамках Года добровольца (волонтера) в России.

Теги: здравоохранение, ФАПы
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