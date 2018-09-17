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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии нашлась пропавшая без вести беременная женщина

ОБЩЕСТВО
Фото: группf «Поисково-спасательный отряд «Отклик» — Стерлитамак», Vk

В Башкирии нашлась пропавшая без вести беременная женщина Фото: группf «Поисково-спасательный отряд «Отклик» — Стерлитамак», Vk

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане нашлась пропавшая без вести 32-летняя Раиля И. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» — Стерлитамак» 17 сентября появилась информация, что женщину нашли живой. Подробности того, где она была почти неделю, волонтеры не сообщают.

Как информировало агентство «Башинформ», родные в соцсети написали, что жительница Стерлитамака ушла из дома бабушки днем 10 сентября и пропала. Также известно, что она находится, приблизительно, на седьмой неделе беременности.

Теги: поиск пропавших
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