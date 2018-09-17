Фото: оргкомитет фестиваля «Пчелотуй» На празднике «Пчелотуй» команда из Башкирии заняла первое место Фото: оргкомитет фестиваля «Пчелотуй»

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Команда из Башкирии победила в эстафете пчеловодов, которую организовали на медовом празднике «Пчелотуй». Он прошел на поле у села Метевбаш Белебеевского района Башкирии в минувшие выходные.

Второе место в эстафете у Татарстана, третье — у пчеловодов Оренбургской области. Участникам требовалось на скорость изготовить рамку, натянуть на нее проволоку и прикрепить вощину.

Также на «Пчелотуе» проходил конкурс на лучший мед. Лучший светлый мед производит Даниил Яруллин из Татарстана, а пчеловод из Чишминского района Башкирии Ирина Вишнякова собирает лучший темный мед.

«Места распределяли гости праздника и пчеловоды — они дегустировали мед и голосовали. В этом году на праздник приехали пчеловоды из Татарстана и Оренбургской области, а также представители Архангельского, Дюртюлинского, Чишминского, Буздякского, Давлекановского, Туймазинского и Белебеевского районов», — пояснили в оргкомитете.

Впервые праздник «Пчелотуй» пчеловоды Башкирии организовали в 2013 году. С 2014 года к организации подключилась администрация Белебеевского района.

«Пчелотуй» — самый молодой в России семейный праздник пчеловодов, посвященный пчеловодству и пчеловодческой продукции. Фестиваль меда организуется и проводится после закрытия сезона.