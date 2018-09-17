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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В центре Уфы женщина с двухлетним ребенком провалились в яму

ОБЩЕСТВО
Фото: группа БашДТП

В центре Уфы женщина с двухлетним ребенком провалились в яму Фото: группа БашДТП

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В центре Уфы вечером 16 сентября с матерью и ее малолетним ребенком произошел неприятный инцидент. Как сообщил глава семьи, гуляя по улице Аксакова, рядом с домом №16 они «ушли под землю».

«Двухлетний ребенок, сидевший в коляске, ушел под воду полностью — еле спасли. Через минуту из-за угла выскочили четыре человека в оранжевых жилетах. Начали огораживать», — рассказал Роман.

Семья намерена наказать виновных.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу МУП «Уфаводоканал».

«По данному адресу произошла утечка воды, в результате чего образовалась просадка грунта. По нашей информации, туда провалились женщина с коляской, в которой находился ребенок. На место выехала бригада «Уфаводоканала», находившаяся поблизости. Когда сотрудники прибыли, пострадавшие еще были на месте произошедшего. Огородили место — около 60 см в диаметре и около 20 см в глубину, — сообщил официальный представитель компании Павел Серебряков. — Пока у нас от пострадавших нет официального обращения. Данный факт будет расследован, всех сотрудников, которые находились в тот день на месте случившегося, опросим. Тогда будет более точная информация».

Сейчас просадка грунта и утечки воды устранены, добавили в ведомстве.

Теги: ЧП, дети
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