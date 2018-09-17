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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирском заповеднике занятие экошколы для сельских детей провели в ночном лесу

ОБЩЕСТВО
Фото: Башкирский заповедник

Фото: Башкирский заповедник

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкирском государственном природном заповеднике прошло очередное заседание экошколы. На этот раз ее участниками стали ученики школы деревни Кулганино Бурзянского района. Они специально приехали в центральную усадьбу заповедника деревню Саргая и разместились в экоцентре.

Сначала старшеклассники в визит-центре посмотрели документальные фильмы о заповеднике, посетили Музей природы и вольер с маралами, живущими в условиях, приближенных к естественным. А после ужина, когда совсем стемнело, их ждал настоящий квест — занятие в ночном диком лесу. Дети слушали, какие звуки издают животные, узнали, как шелестит трава, шумят деревья, чем живет лес ночью — даже деревенским жителям не часто доводится испытывать подобные приключения.

Второй день был ознаменован встречей с лесниками и госинспекторами Башкирского заповедника. На круглом столе обсуждались самые различные темы: почему в заповеднике нельзя рубить деревья, истреблять животных, собирать ягоды и грибы, выбрасывать мусор. Завершилось обучение в экспресс-экошколе практическими занятиями: восхождением на гору Арадый, где экскурсовод показал лечебные травы и редкие растения, рассказал об их полезных свойствах, сообщили в пресс-службе заповедника.

Теги: Башкирский заповедник, экошкола
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