Фото: Подслушано в Стерлитамаке В воздухе Стерлитамака зафиксировано превышение ПДК почти десятка вредных веществ Фото: Подслушано в Стерлитамаке

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Вечером 11 сентября жители Стерлитамака почувствовали резкий невыносимый запах. После этого городские улицы покрыл густой туман.

«Мы все окна закрыли. Во рту присутствовал привкус, а глаза стало резать», — сообщили агентству «Башинформ» местные жители.

В Министерстве природопользования и экологии Башкирии факт едкого запаха в Стерлитамаке, распространившегося 11 сентября, подтвердили. Сообщается, что специалисты сейчас выясняют источник загрязнения.

«Действительно, нашими специалистами зафиксирован в Стерлитамаке смог. Эксперты нашего подразделения выезжали на место и обнаружили превышение по нескольким показателям: этил параксилол — на 1,9 ПДК, также на грани была вся группа алкилароматики (бензол, ортоксилол, этилбензол). Также почти превышали ПДК гидрохлорид. Это довольно редкое явление. Эти показатели были зафиксированы с помощью передвижной лаборатории, — сообщила доктор химических наук, директор Управления государственного аналитического контроля РБ Валентина Сафарова. — Стационарные посты показали превышение по оксиду углерода, сероводороду и диоксиду азота».

Из-за чего в городе образовался смог и где источник неприятного запаха, специалисты пока сказать не готовы. По некоторым данным, им могут стать городские предприятия, выхлопные газы и сжигание мусора и сухой травы.

Справка

Ксилол - органический растворитель. Ученые говорят, что ксилол по классу опасности для человеческого организма занимает третью степень. При очень большой концентрации в воздухе это вещество вызывает у человека наркотическую зависимость. Затем происходит неблагоприятное и непоправимое воздействие на нервную систему, он вызывает раздражение кожного покрова человека и слизистой оболочки здорового глаза. По структуре, свойствам, составу и концентрации ксилол относят к классу взрывоопасных веществ.

Гидрохлорид — оказывает токсичное действие на людей. При высоких концентрациях вызывает раздражение слизистых, в особенности носа; конъюнктивит; помутнение роговицы, чувство удушья, покалывание в груди, насморк, кашель.