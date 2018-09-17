Фото: https://молодыдушой.рф/ В Уфе пройдет III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды душой» Фото: https://молодыдушой.рф/

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 30 сентября по 3 октября в Уфе пройдет III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды душой».

Его участниками станут 500 человек из всех регионов: среди них — волонтеры старше 50 лет, активисты общественных объединений, популяризирующих «серебряное» добровольчество, представители геронтологических центров и региональных органов власти.

На форуме также будет отдельное направление для юных добровольцев. Вместе с волонтерами-наставниками они поработают над общими мероприятиями и проектами по обмену опытом между поколениями.

Программа форума будет построена на трех тематических блоках — «Опыт», «Энергия» и «Тепло», которые призваны сформировать общее представление о возможностях активного долголетия и «серебряного» добровольчества.

2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтера). Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера. Год добровольца призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.