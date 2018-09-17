Фото: Уфимский городской планетарий Сегодня ночью уфимцы смогут наблюдать соединение Сатурна и Луны Фото: Уфимский городской планетарий

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

17 сентября уфимцы смогут наблюдать очередное астрономическое явление — соединение Сатурна и Луны. По информации Уфимского планетария, сближение Сатурна со спутником Земли можно будет увидеть сегодня около 22 часов при условии ясного неба. Они будут видны невысоко над горизонтом на юго-западе в созвездии Стрельца.

Специалисты предупреждают, в эти дни Луна находится в фазе первой четверти, и в ее ярком свете Сатурн немного померкнет.

«Очень многие, когда видят такого рода тесное соединение, интересуются, что это за звезда, планета. Мы информируем о подобных явлениях, чтобы люди знали о них, — ранее прокомментировал агентству «Башинформ» директор Уфимского планетария Анатолий Денисов. — С точки зрения эстетики, это, пожалуй, не самое значимое явление, потому что Сатурн по яркости слабенький. Он не дотягивает по яркости ни до Марса, ни до Юпитера. Если в указанное время 17 сентября посмотреть на Луну, то, собственно, будет легко найти Сатурн под Луной. Отмечу, что яркая Луна будет затмевать Сатурн, который не будет таким эффектным, как, например, Юпитер или Венера».