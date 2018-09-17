Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.28

EUR 79.95

17 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Сегодня ночью уфимцы смогут наблюдать соединение Сатурна и Луны

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимский городской планетарий

Сегодня ночью уфимцы смогут наблюдать соединение Сатурна и Луны Фото: Уфимский городской планетарий

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

17 сентября уфимцы смогут наблюдать очередное астрономическое явление — соединение Сатурна и Луны. По информации Уфимского планетария, сближение Сатурна со спутником Земли можно будет увидеть сегодня около 22 часов при условии ясного неба. Они будут видны невысоко над горизонтом на юго-западе в созвездии Стрельца.

Специалисты предупреждают, в эти дни Луна находится в фазе первой четверти, и в ее ярком свете Сатурн немного померкнет.

«Очень многие, когда видят такого рода тесное соединение, интересуются, что это за звезда, планета. Мы информируем о подобных явлениях, чтобы люди знали о них, — ранее прокомментировал агентству «Башинформ» директор Уфимского планетария Анатолий Денисов. — С точки зрения эстетики, это, пожалуй, не самое значимое явление, потому что Сатурн по яркости слабенький. Он не дотягивает по яркости ни до Марса, ни до Юпитера. Если в указанное время 17 сентября посмотреть на Луну, то, собственно, будет легко найти Сатурн под Луной. Отмечу, что яркая Луна будет затмевать Сатурн, который не будет таким эффектным, как, например, Юпитер или Венера».

Теги: астрономические явления, уфимский планетарий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В уфимской Нижегородке обнаружили ядовитого паука
Уфимцы обеспокоены появлением в городе ядовитых пауков. 16 сентября местные жители обнаружили в микрорайоне Нижегородка необычного паука. Особь имеет гор
В Уфе сотни домов на сутки останутся без воды
Сотни жилых домов и административных зданий в Ленинском районе Уфы останутся без воды. Отключение запланировано на сутки с 12 часов 18 сентября до 11 час
Тепло в Башкирии задержится еще на три дня
16 сентября на территории Башкирии воздух снова прогреется до +25 градусов. Осадков не ожидается, сообщили синоптики Башгидрометцентра. Такой характер п
Три города Башкирии попали в рейтинг самых безопасных в России
Аналитики агентства Domofond.ru провели опрос жителей российских городов и выяснили, какие населенные пункты считаются самыми безопасными. В рейтинг такж
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть