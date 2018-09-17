Фото: Олег Яровиков Если разбился ртутный градусник: как собрать и куда сдать - рекомендации специалистов Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С наступлением осени и началом сезонных заболеваний Управление гражданской защиты Уфы выпустило ряд рекомендаций о том, как избежать отравления парами ртути, если разбился ртутный градусник.

Если содержимое разбитого градусника разлилось по квартире, срочно откройте окно и включите кондиционер или искусственную вентиляцию. Поступающий в помещение холодный воздух замедлит испарение ртути. Чтобы вредные испарения и опасные серебристые шарики не были разнесены в другие комнаты, нужно ограничить доступ людей в помещение и на полу у входа и выхода из загрязненного помещения постелить коврик, предварительно смоченный раствором перманганата калия (марганцовки).

Обнаруженные со следами ртути на поверхности вещи нужно сложить в полиэтиленовый пакет и вынести из загрязненной зоны. Стирать одежду, контактировавшую с ртутью, в стиральной машинке категорически запрещается. Если ртуть попала на ковер или палас, необходимо их вытряхнуть и выветрить на свежем воздухе. Чтобы предотвратить попадание в организм вредный испарений через органы дыхания, используйте респиратор или покройте нос и рот влажной повязкой. Надев резиновые перчатки, осторожно соберите шарики ртути. Собранную ртуть нужно поместить в любую герметичную тару, например в стеклянную банку. Собирать шарики удобно медицинской грушей с наконечником или пипеткой. Можно также использовать эмалированный совок, лист плотной бумаги, скотч или лейкопластырь. Ни в коем случае нельзя собирать ртуть пылесосом, шваброй или веником. Если ртуть провалилась в щели паркета, за плинтус или под половицы паркета, их следует вытащить в обязательном порядке.

После того, как шарики ртути собраны, необходимо обработать пол и загрязненные предметы хлорсодержащим препаратом (хлорамин) и раствором марганцовокислого калия. Проводить влажную уборку нужно в три этапа. Для каждого этапа уборки необходимо использовать новую тряпку. Сначала — в растворе хлорсодержащего отбеливателя «Белизна» из расчета 160-200 граммов на восемь литров воды. Нанесенный раствор нужно выдержать 20-30 минут, затем смыть чистой водой. Второй этап уборки — обработка пола 0,8% раствором перманганата калия (марганцовки) из расчета 8 граммов вещества на 1 литр воды. В раствор также нужно добавить столовую ложку соли и кислоты (уксусной эссенции или щепотку лимонной кислоты). Этот раствор следует оставить на 6-8 часов, и по мере его высыхания периодически смачивать обработанную поверхность водой. На третьем этапе уборки необходимо тщательно промыть обработанную поверхность с использованием моющего средства и провести влажную уборку всего помещения. Затем нужно открыть окна и включить вентиляцию, в течение 24 часов не входить в обработанное помещение.

После уборки помещения нужно обязательно принять душ, прополоскать рот и горло 0,25% раствором марганцовки, (2,5 грамма вещества на 1 литр воды), почистить зубы и сменить одежду, промыть обувь мыльно-содовым раствором и раствором марганцовки. Также рекомендуется принять 2-3 таблетки активированного угля.

Собранную ртуть, а также загрязненную ртутью одежду, вещи и другие предметы можно сдать для утилизации: в НПП «Ареал» (ул.50-летия Октября,9), телефон: 286-46-00;

ГУП «Табигат» (ул. Ст. Кувыкина, 102, телефон: 252-06-19);

НПП «Наптон» (ул. К. Маркса, 37, корп. 3, офис 207, телефон:. 291-11-06.

Категорически запрещается выбрасывать ртуть и загрязненные ртутью отходы в мусоросборники, мусоропроводы, сантехнические устройства. Для этого возле жилых домов установлены контейнеры для сбора, накопления компактных ртутьсодержащих ламп и термометров. В контейнеры утилизировать ртутьсодержащие приборы необходимо в герметичной таре.