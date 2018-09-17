Фото: Олег Яровиков Уфимцы смогут бесплатно обследоваться на рак головы и шеи Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на этой неделе проведут акцию по ранней диагностике заболеваний головы и шеи. Она пройдет 19 и 20 сентября на базе межмуниципальных онкологических центров: в городской клинической больнице №13, в поликлиниках №№ 32, 43, 50. Осмотр будет проводить мультидисциплинарная команда в составе онколога, стоматолога, лор-врача, дерматолога и эндокринолога. Принимать будут с 9 утра до 16 часов. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Все пришедшие на обследование смогут проконсультироваться со специалистами. При необходимости и по показаниям пациентов направят на дополнительные обследования.

Чаще всего новообразования головы и шеи развиваются в полости рта, носа, в гортани и глотке. Большое количество больных с раком щитовидной железы. Также злокачественные опухоли наблюдаются на коже, возможны рак губы и слюнных желез.

«На эту акцию приглашаются граждане с новообразованиями кожи, с опухолями и незаживающими язвами, которые появились на губе, в полости рта, с затруднениями глотания, с изменениями голоса, с гнойно-кровянистыми выделениями из полости носа, — пояснил заведующий отделением опухолей головы и шеи Республиканского клинического онкологического диспансера Шамиль Мусин. — Любой из этих признаков при сохранении более трех недель служит поводом для обращения к врачу. Также мы ждем тех, у кого по данным УЗИ-обследования обнаружены гипоэхогенные узлы щитовидной железы».

Завотделением диспансера отметил, основной посыл акции – информирование людей о вышеперечисленных симптомах. По словам Шамиля Мусина, ежегодно в Башкортостане выявляется не менее тысячи человек с этими заболеваниями. И их число продолжает увеличиваться. Большинство пациентов обращаются в медучреждения уже на поздних стадиях. Среди тех, которым диагноз ставят на ранней стадии, процент выздоровления составляет не менее 85%.

Основные факторы риска возникновения опухолей головы и шеи – курение и алкоголь.