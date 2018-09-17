Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: чип на все ульи, умиротворяющие шиханы и уставший избиратель Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Власти Башкирии планируют чипировать все ульи в республике. Это позволит избежать передачи заболеваний от привозных пчел, сообщает ТАСС.

Идентификация пчел. Как рассказали в агентстве, «руководство Башкортостана планирует в течение 2019 года провести идентификацию 100% пчелосемей в республике и чипировать все ульи». Об этом на совещании по подготовке к «Апимондии-2021» сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов. «Все ульи пройдут обязательную процедуру чипирования, а новые семьи, ввозимые на территорию республики, будут отправляться на карантин. Это позволит избежать передачи заболеваний от привозных пчел», — цитирует Фазрахманова ТАСС.

По данным Главы Башкирии Рустэма Хамитова, которые он озвучил на совещании, в республике насчитывается почти 350 тыс. пчелосемей, ежегодно производится 5-6 тыс. тонн товарного меда. Это первое место среди российских регионов. «У нас есть огромные медоносные угодья — липа, большие площади сельхозкультур, суходолы», — сказал Хамитов.

В ТАСС напомнили, что Международный конгресс по пчеловодству «Апимондия» пройдет 20-25 сентября 2021 года в Уфе. Отмечается также, что Россия примет мероприятие впервые за 50 лет, в 1971 году он проходил в Москве.

«Избиратель устал?» — этим вопросом задались в ИА REGNUM. В материале по итогам выборов 9 сентября говорится, что «явка на выборах в Башкирии упала примерно на 3% по сравнению с выборами-2013, составив 49,08%». Как отмечается, «пенсионная реформа и ее поддержка «Единой Россией» — не единственная причина сложившегося положения». Свою роль, по мнению политологов, также играет «общая усталость населения от избирательных кампаний».

«Зафиксированная явка была достаточно натуральной. В преддверии выборов ЦИК РБ установил на 94% избирательных участков в Уфе КОИБы, что сыграло на прозрачность выборного процесса», — сообщил агентству политолог Дмитрий Михайличенко, хотя в ряде городов Башкирии имеются личные мнения о «сильно завышенной явке». «В качестве примера подтверждения такого мнения приводится город Сибай, где, исходя из официальных данных, явка составила почти 70% — при средней явке в Башкирии около 40%. В чём причины такого рекорда, сибайцы недоумевают», — пишет REGNUM.

При этом «каждый 6-й кандидат от «Единой России» выиграл выборы», продолжают тему в газете «Аргументы и факты». Как рассказала изданию координатор «Единой России» по направлению «Молодежная политика», депутат Госдумы Алена Аршинова, «по результатам выборов 9 сентября каждый шестой молодой кандидат — участник „ПолитСтартапа“ — стал депутатом. Всего в ЕДГ на уровне заксобраний и административных центров избран 81 молодой депутат, из них в заксобрания — 34, административные центры — 47. Это составляет 10% от общего количества мандатов, полученных партией. На уровне заксобраний наибольшее число депутатов избрано в Республике Башкортостан (девять человек)», — сообщила Аршинова. Регион был абсолютным лидером по количеству участников проекта «ПолитСтартап» (257 человек). «В этом регионе партия получила почти 60% голосов при явке свыше 49%», — отметила депутат.

Лучшие пейзажи для фотообоев. РИА Новости предлагает подборку десяти самых красивых и спокойных мест России и среди них называет четыре горы-одиночки в Башкирии. Открывает десятку самых умиротворяющих пейзажей страны соленое озеро Эльтон в Волгоградской области. Далее идут Национальный парк «Таганай» в Челябинской области, плато Путорана в Красноярском крае и Кучерлинские озера на Алтае. А замыкают первую пятерку самых красивых и спокойных мест Шиханы Башкортостана. «Четыре горы-одиночки — Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау — образуют в Приуралье узкую цепочку, вытянутую вдоль реки Белой на 20 километров. Шиханы — остатки барьерного рифа Уральского океана, исчезнувшего миллионы лет назад, поэтому они состоят из скоплений окаменелостей древних губок, кораллов, водорослей и иглокожих животных», — рассказали в агентстве.

В десятку самых спокойных мест России попали также река Чусовая в Челябинской и Свердловской области, система озер Селигер в Тверской и Новгородской области, Убсунурская котловина в Тыве, Мыс Тарханкут в Крыму, горный массив Хибины в Мурманской области.

Когда игра прекратилась. Sport24 сообщает, что главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал итог матча 7-го тура Премьер-лиги с ЦСКА. Как напомнили в издании, уфимцы уступили на своем поле со счетом 0:3. «В первом тайме играли неплохо, были моменты, но подвела реализация. В конце тайма пропустили необязательный гол. Он никак не сказался на начале второго тайма. Ребята адекватно восприняли пропущенный мяч, продолжали гнуть свою линию и пытаться атаковать, прессинговать, чтобы сравнять счет. Но мы пропустили две контратаки, и счет стал крупным. После этого игра прекратилась», — передает слова Томарова Sport24.

Тем не менее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен игрой команды в этом матче с «Уфой». Об этом узнали на телеканале «RT». «Несмотря на счёт, победа далась нелегко. Не могу сказать, что мы контролировали игру. Мы нестабильны. Я недоволен, мы играем зажато, боимся совершить ошибку в начале игры», — цитирует «RT» Гончаренко. Он подчеркнул, что «армейцы» выглядели невзрачно большую часть матча.

Итальянский подход в Уфе. «Строительная газета» информирует, что с 25 по 28 сентября 2018 года в Уфе состоится выставка Interior & Design, где будут представлены предметы интерьера и декора, а также новинки отделочных материалов и мебель. В рамках выставки запланированы мероприятия с участием ведущих специалистов, в том числе из-за рубежа. В издании узнали, что «Interior & Design планирует посетить Марко Каприни — известный архитектор-дизайнер из итальянского города Верона, технический директор компании Coprat. 27 сентября итальянский архитектор проведет в Уфе лекцию, посвященную итальянскому подходу к созданию интерьера и экстерьера».