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17 сентября Понедельник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Астролог из Уфы рассказала, что делать в день осеннего равноденствия

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Астролог из Уфы рассказала, что делать в день осеннего равноденствия Фото: автор

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В воскресенье, 23 сентября, в 06.54 по местному времени наступит осеннее равноденствие. Астролог из столицы Башкирии Ирина Винюкова объяснила, что этот день ожидается интересным.

«Наступает успешная полоса для всех дел, особенно связанных с реорганизацией структуры, благодаря сообразительности, быстроте и точности реакции, благоприятное время для направления творчества, для окончания затянувшихся дел, удобная полоса для общественных лидеров, хорошего решения практических вопросов, удобный период реализации планов», — объявила астролог.

Ирина Винюкова советует воскресным утром провести практики по написанию планов, медитацию или прогуляться на свежем воздухе.

Справка

Осеннее равноденствие — астрономическое начало осени. Продолжительность дня и ночи в этот день на всей Земле одинакова — по 12 часов.

Теги: осеннее равноденствие, астрология
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