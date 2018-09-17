Фото: ИА «Башинформ» На работу - на велосипеде: уфимцы на неделю откажутся от машин Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе стартовала акция «На работу на велосипеде», участие в которой может принять любой желающий. Для этого достаточно пересесть на двухколесный транспорт и отправиться в офис. Главная цель акции — напомнить горожанам, что велосипед полезен для здоровья и не вредит окружающей среде.

По мнению ученых, 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний.

Сегодня в башкирской столице работают так называемые энергетические точки — там можно получить воду и сувениры. В частности, с 7.30 до 12 часов они организованы по следующим адресам: остановка «Аграрный университет» со стороны велодорожки; перекресток улиц Жукова — Гагарина возле ТЦ «Олимп»; перекресток улиц Первомайская — Ульяновых.

Велосипедная эко-акция продлится в республике по 23 сентября. Уже известно, что ее поддержали администрации городов и районов, социальные, медицинские, образовательные и культурные учреждения.