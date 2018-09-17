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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Школьников приглашают принять участие в конкурсе «Птицы Башкирии»

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Школьников Башкирии приглашают к участию в VIII Республиканском детском интернет-конкурсе «Птицы Башкирии» (сезон лето/осень).

В конкурсе несколько номинаций: фото с птицей; посадка деревьев и кустарников, полезных для птиц; рисунок с гнездящимся и перелетным видом птицы Башкирии; ответы на вопросы о гнездящихся и перелетных видах птиц Башкирии.

Материалы для конкурса необходимо отправлять на с﻿айт конкурса «Птицы Башкирии». Работы принимаются с 1 по 7 октября 2018 года, победителей объявят 1 ноября 2018 года.

Теги: образование, птицы
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