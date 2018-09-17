Молодежь Башкирии принимает участие во Всероссийском форуме «Золото тюрков»

Фото: Айзиля Мулюкова











Фото: Айзиля Мулюкова

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В воскресенье, 16 сентября, в Калужской области открылся III Всероссийский форум тюркской молодёжи «Золото тюрков». Он проводится Федеральным агентством по делам национальностей с целью содействия гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде путем формирования общероссийской гражданской идентичности и взаимообогащения культур народов России. На форум приехало 147 участников из 20 субъектов Российской Федерации, в том числе из Башкортостана, а также из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, ожидается прибытие еще нескольких делегаций.

«Золото тюрков» – это единственная площадка в стране, направленная на создание благоприятных условий для самореализации и саморазвития тюркоязычной молодежи. На форуме выстраиваются контакты не только между участниками, разными национальностями, но и государственными структурами. Символично, что форум проходит на территории единственного в России этнографического парка-музея «Этномир», где вся обстановка располагает к дружбе между народами, взаимопониманию и межнациональной гармонии», — отметили организаторы.

В открытии форума приняли участие начальник Департамента национальной политики Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Татьяна Вагина; заместитель руководителя федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин; министр по внутренней политике и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин; создатель этнографического парка «Этномир» Руслан Байрамов.

Приглашенные эксперты тепло поприветствовали участников, пожелали им хорошего взаимодействия, продуктивной работы, ярких эмоций. Они призвали каждого использовать все возможности и ресурсы, которые предоставляет им государство.

«Подготовка шла напряженно, задача непростая, цели важны и для государства, и для тюркских народов. Важно быть открытыми, активными, заводить больше знакомств и проявлять себя», – прокомментировал директор форума, председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи», эксперт Совета по межнациональным отношениям при Президенте Кантемир Хуртаев.

Участников ждет четыре насыщенных дня, где им предстоит учиться, посещать панельные дискуссии, встречаться с интересными людьми, работать над проектами, знакомиться с участниками и культурой других регионов.

Ранее, в апреле 2016 года, в Уфе состоялся Международный молодежный образовательный форума «Золото тюрков», на котором его участники выступили с инициативой создания Союза тюркской молодежи. Новая общественная организация призвана объединить в своих рядах молодежный актив тюрков, а также молодых специалистов в сфере международных и межнациональных отношений.

В сентябре 2017 года прошедший в Уфе Международный молодежный фестиваль культуры и языка тюркских народов «Золото тюрков» собрал около 200 участников из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и регионов России — представителей студенческих коллективов.