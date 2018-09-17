Уфимская журналистка стала лауреатом Всероссийского конкурса красоты

УФА, 17 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Санкт-Петербурге прошел финал Всероссийского конкурса plus-size красоты «Северная Аврора -2018». В масштабном шоу участвовали 16 девушек и женщин из Екатеринбурга, Оренбурга, Архангельска, Новосибирска и других городов в возрасте от 20 до 55 лет. Уфимская журналистка Анна Ефименко удостоена одной из самых почетных номинаций — «Мисс Великолепие».

«На финале у нас было два дефиле: в осенней коллекции бренда «Елена Миро» и в свадебных нарядах «Голант». После него каждая конкурсантка представила жюри творческий номер. Для него я выбрала философское стихотворение современного автора Ах Астаховой и музыку из советского фильма «Золушка», — рассказала агентству «Башинформ» Анна Ефименко.

Жюри отметило глубину и образность подачи материала, артистизм и элегантность уфимки.

«Мне было очень приятно победить в этой номинации, вдохновить зрителей и членов жюри, вызвать такие искренние эмоции. Я уверена, что этот конкурс станет путеводной звездой в мир моды и красоты для многих девушек — и нынешних участниц, и тех, кто еще не решился выйти из зоны комфорта», — рассказала Анна.

В финале конкурса приняла участие еще одна уфимская красавица: известная модель и руководитель проекта Stikhia Эльвира Ишмуратова получила награды Всероссийской ежегодной премии «Полное счастье» за существенный вклад в развитие индустрии plus-size в России.

Анна Ефименко — уфимская журналистка и книжный блогер. Воспитанница студии Эльвиры Ишмуратовой. Принимала участие в нескольких международных показах мод.