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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Мальчик из Нефтекамска выступил на программе Максима Галкина «Лучше всех»

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Мальчик из Нефтекамска выступил на программе Максима Галкина «Лучше всех» Фото: автор

УФА, 16 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Четвероклассник из города Нефтекамск попал на Первый канал. Артем Гумеров на программе Максима Галкина «Лучше всех» продемонстрировал свои знания о динозаврах.

Вместе с ведущим он отправился в путешествие во времени, где рассказал о тираннозаврах, племенах неандертальцев и других особенностях веков до нашей эры. В подарок Артем по традиции получил рюкзак со сладостями и медаль.

Теги: Нефтекамск, Лучше всех
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