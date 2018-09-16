Фото: ИА «Башинформ» МЧС: в Башкирии действует 5-й класс пожароопасности Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Республиканское управление МЧС в экстренном сообщении на официальном сайте объявило о действии в Башкирии пятого, то есть высшего, класса пожарной опасности. В связи с этим спасатели просят соблюдать меры предосторожности и следующие правила поведения.

При пожаре в лесу звонить на номер 101.

— Если обнаружили небольшой пожар в лесу, постарайтесь затушить его;

-Заливайте огонь водой из ближайшей лужи или водоема, засыпайте землей;

— Используйте для тушения ветки и мокрую одежду;

— Ветви и ткань переворачиваете, чтобы они не загорелись;

— Потушив – убедитесь, что огонь снова не разгорится;

— Если пожар сильный, покиньте место пожара, идите навстречу ветру, перпендикулярно;

— Кромке пожара, при сильном задымлении закройте рот и нос мокрой тряпкой;

— Двигайтесь по просекам, берегам ручьев и рек;

Также в МЧС РБ посоветовали не жечь сухую траву и растительность, не разводить костры вблизи строений и лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, следить за детьми, пресекать детские игры с огнем и помнить: в сухую осеннюю погоду необходимо быть аккуратными и внимательными с огнем в саду, на приусадебном участке или в поле.